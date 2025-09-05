Durante la mayor parte de la jornada el valor del dólar oficial cotizo a la suba, hasta que el Gobierno concretó ventas en el Mercado Único y Libre de Cambio y también intervino con contratos a futuro,fue así que el valor de la divisa termino cerrando con$7,50 menos bajando hasta $1355. visto en perspectiva de la semana el tipo de cambio oficial cerro en alza.

Respecto del viernes pasado, el tipo de cambio creció $13 (+1%). El MULC operó mas de u$s550 millones, donde el Tesoro habría vendido u$s280 millones, señalaron a la prensa fuentes del mercado .

La información monetaria confirman la primera intervención del Tesoro en el mercado cambiario (MLC) tras el anuncio de Pablo Quirno sobre la participación del Tesoro en el MLC . Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central se redujeron en u$s238 millones. En simultáneo, los depósitos en pesos aumentaron en $270.743 millones, equivalentes a u$s198 millones al dólar minorista del día de $1.368,25, lo que sugiere que la intervención habría sido por ese monto. El remanente de US$40 millones coincide con pagos programados a organismos internacionales en esas fechas.