El gremio de Camioneros, bajo la conducción de Hugo Moyano, logró un acuerdo paritario con representantes empresariales del sector para establecer un incremento salarial escalonado que se extenderá hasta febrero de 2026, en el marco de las paritarias de la actividad.

Según lo informado por el Ministerio de Capital Humano, el acuerdo contempla un esquema de aumentos progresivos: un 1,2% en septiembre, un 1,1% en octubre y un 1% para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Este esquema refleja un esfuerzo por parte de las partes para garantizar una actualización salarial que acompañe la evolución económica del país durante el último tramo del año y el inicio del próximo.

El convenio incluye una suma no remunerativa de $25.000, que se abonará por única vez en el mes de septiembre. A partir de octubre, esta suma se incorporará a los salarios básicos con un valor de $22.000, lo que representa un refuerzo adicional para los trabajadores del sector. Esta medida busca mitigar el impacto de la inflación y brindar un alivio inmediato a los camioneros, un gremio clave en la logística y el transporte del país.