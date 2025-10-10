El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, opino esta viernes por la mañana sobre salvataje de EEUU que "no hay motivos para cortar el swap con China".Las declaraciones de Franco se producen luego que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent sostuviera que Javier Milei “está comprometido con sacar" al país oriental de la Argentina.

Las declaraciones fueron efectuadas a Radio Rivadavia y en otro tramo el Jefe de Gabinete Francos aclaró que todavía no vio ningún acuerdo firmado y que solo son “comentarios preliminares” los que aparecieron. a pesar de lo cual sostuvo que “no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”.

Con sus declaraciones , Francos le bajó el tono a las declaraciones de Bessent, quien el jueves por la noche llegó a asegurar en una entrevista a Fox News que Milei está “comprometido con sacar a China de su país”.

"Lo que genera este apoyo de EEUU está fundamentado por el apoyo al programa económico del Gobierno y la confiabilidad que tiene para Estados Unidos y que considera el valor estratégico que tiene Argentina", concluyó el jefe de Gabinete.