«A mí no me tocó ser candidato, pero nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días», afirmó Macri en respuesta a los cuestionamientos de Bullrich, quien había manifestado públicamente su disconformidad con el nivel de apoyo recibido por parte del PRO.

Macri explicó cómo funcionó la estrategia electoral y la división de roles dentro de la alianza con La Libertad Avanza: «Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia, y cada uno tiene sus roles. Una cosa es ser candidato y otra ser funcionario. Se trabajó bien», señaló