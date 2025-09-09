Mientras en el interior de la Casa Rosada se realizaba la primera reunión de la Mesa Política de funcionarios libertarios presididos por Javier Milei, en las rejas que protegen la casa de gobierno, media docena de periodistas escuchaban la palabra del Mago sin Dientes, un conocido personaje que suele frecuentar estudios de tv y es fervoroso militante del PRO .

Como si se tratara de una conferencia de prensa, Pablo Cabaleiro (así se llama el personaje) hizo declaraciones y respondió las preguntas del nutrido grupo de cronistas, Cavaleiro expresó: "Sinceramente, yo vine para que me escuche, quiero que me escuche el presidente, quiero hablar".

Durante su intervención, el mediático puso en cuestión el rol actual de su partido dentro de la alianza oficialista. "¿Dónde está ese partido político (PRO) que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Y hoy quiero que me escuchen porque yo quiero que la Argentina salga adelante", declaró en diálogo con TN.