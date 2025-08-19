Producción
El maní sin cáscara bate récords en Argentina
En los primeros 6 meses del año, el maní sin cáscara y sus derivados generaron ingresos por u$s 487 millones.
El Gobierno a través del INDEC informo que Argentina es el principal exportador mundial de maní sin cáscara. De acuerdo a lo que informó el organismo, el país registró el 23% del total de las colocaciones externas mundiales.
Solo en el primer semestre de 2025 se exportaron 322.000 toneladas de maní y sus derivados por u$s 487 millones, un crecimiento de 29% en cantidades y de 14% en valores, respecto del mismo período de 2024.
En lo que respecta al maní con cáscara, China, India y Nigeria son los mayores productores a nivel global. Por su parte, Argentina ocupa el octavo puesto en este ranking, con 1,48 millones de toneladas en 434 mil hectáreas sembradas por unos 900 productores.