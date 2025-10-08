Federico «Fred» Machado, quien se encuentra en proceso de extradición a los Estados Unidos confirmó que este martes que celebró un contrato de consultoría con el diputado nacional José Luis Espert que «podría ascender a un millón de dólares» por tratarse de «un trabajo grande» relacionado con su mina en Guatemala.

«No puedo confirmar, pero puede ser que había un contrato de un millón de dólares porque era un trabajo grande. Yo no me acuerdo cuánto fue el total, pero me acuerdo que eran cuotas y que se le llegó a dar 200.000», afirmó Machado en una extensa entrevista con Splendid AM 990.

Contradicción sobre cómo se enteró Espert del caso judicial

El empresario narco contradijo la versión del diputado libertario,( quien fue promovido por el presidente Milei como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, candidatura a la que se vio obligado a renunciar al conocerse sus vínculos con Machado) respecto al momento en que este tomó conocimiento de los problemas judiciales que enfrenta en Estados Unidos. Según el relato de Machado, fue él mismo quien informó al legislador sobre su situación legal.

«Cuando vengo a la Argentina en marzo lo voy a ver a Espert y le digo mirá, José Luis, me pasó esto, esto y esto, olvídate (del trabajo), porque eso que él dice es verdad. Yo lo había contratado para una consultoría muy amplia. No era una cosa de ir ahí, ver dos cosas, era una consultoría que había que contratar», declaró.

El hoy en proceso de extradición,Fred Machado, confirmó que los 200.000 dólares que recibió Espert fueron transferidos desde el fideicomiso Richt Brother, administrado por su socia Debra Mercer. «Porque yo todo lo movía desde el fideicomiso, la plata no salió de mi cuenta», explicó el empresario.

Además, aclaró que la matrícula del avión de su propiedad aparece en el extracto del Bank of America donde figura el pago a Espert «porque siempre tengo esa referencia», en alusión a la identificación de su aeronave.