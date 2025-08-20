Di Próspero fue reelegido como secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL) obteniendo el 85,5% de los votos, liderando la lista oficialista Verde y Blanca por un sexto período consecutivo.

La lista Verde y Blanca se impuso ampliamente frente a la lista Azul, encabezada por Ricardo Sablich, que obtuvo el 13,35% de los sufragios. Según datos oficiales de la Junta Electoral, votaron 4.901 trabajadores legislativos de un padrón de 7.870 inscriptos, alcanzando una participación del 62%.

Tras la contundente victoria en elecciones, Di Próspero iniciará su sexto mandato, que abarca los períodos 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2021, 2021-2025 y ahora 2025-2029.