Gremial
El oficialismo se impuso en las elecciones del gremio de trabajadores del Congreso Nacional
El sindicalista Norberto Di Próspero encabezó la lista oficialista Verde y Blanca y obtuvo el 85,5 % de los votos, superando a la lista Azul, que cosechó el 13,35 % de los sufragios.
Di Próspero fue reelegido como secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL) obteniendo el 85,5% de los votos, liderando la lista oficialista Verde y Blanca por un sexto período consecutivo.
La lista Verde y Blanca se impuso ampliamente frente a la lista Azul, encabezada por Ricardo Sablich, que obtuvo el 13,35% de los sufragios. Según datos oficiales de la Junta Electoral, votaron 4.901 trabajadores legislativos de un padrón de 7.870 inscriptos, alcanzando una participación del 62%.
Tras la contundente victoria en elecciones, Di Próspero iniciará su sexto mandato, que abarca los períodos 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2021, 2021-2025 y ahora 2025-2029.