Javier Milei anticipo en un porteo en un mensaje de X que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent llegara al país en el marco del auxilio financiero que pone a disposición - inicialmente - un swap de u$s20.000 millones. "Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos", detalló el jefe de Estado argentino.

Milei hizo su publicación en respuesta a un extenso mensaje que publicó el funcionario estadounidense, en el que felicitó a La Libertad Avanza por su "histórica victoria" en las elecciones legislativas del pasado domingo y donde también posicionó a Milei como un líder regional. "Tras el liderazgo de @POTUS , el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026. necesidades".