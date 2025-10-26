El presidente Republica , Javier Milei, ha votado este domingo en medio de un amplio dispositivo de seguridad en la sede de Medrano (Buenos Aires) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sin realizar declaraciones a la prensa.

Milei dedico unos minutos a saludar a simpatizantes que se le acercaron a saludar y lo esperaban en la puerta de acceso del edificio universitario. El mandatario ha estado acompañado de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El epicedio transcurrió con total normalidad y enmarcado por un importante dispositivo de seguridad .