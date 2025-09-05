Los papeles argentinos de las principales empresas ,operan con mayoría de bajas este viernes en Wall Street , al tiempo que el S&P Merval cae, mientras los bonos en dólares tiene un desarrollo combinado latas y bajas, demostrando la cautela inversora en la última jornada antes de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. El riesgo país alcanzó los 901 puntos, su nivel más alto en casi 5 meses.

Este nivel de riesgo país por encima de los 900 puntos básicos podría resultar un atractivo punto de entrada a mediano plazo de llegar mejores señales políticas en la arena local, según el economista Gustavo Ber.

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 4 de septiembre mostró un valor de 901 puntos básicos y arrojó un retroceso del 0,6% con respecto al registro anterior, para marcar un nuevo máximo desde el 8 de abril