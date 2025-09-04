, el Congreso de la Nación voltea un veto presidencial y es un suceso inédito desde 2003. Se trata de la Ley de Emergencia a Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, que este jueves el Senado ratificó con 63 a favor y 7 en contra. Ya finiquitado este debate, bloques opositores trataran de darle media sanción al proyecto de ley que restringe el uso de decretos de necesitad y urgencia (DNU) y que luego pase a la discusión en diputados.

El inicio de la jornada quedó atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica al corazón del gobierno de Javier Milei, por el supuesto cobro de coimas por parte de la hermana del mandatario, Karina Milei.

Los que acompañaron el veto contra los discapacitados.

Los libertarios Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto. En tanto, Vilma Bedia estuvo ausente. A los oficialistas se le sumó la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que ya había rechazado la ley, al igual que el exlibertario Francisco Paoltroni.

Esta votacion ocurre en medio del escandalo por los audios que involucran a Karina Milei y Lule Menem en el supuesto cobro de coimas , por comprar medicamentos con sobre precio para ala Agencia Nacional de Discapacidad.