La oposición asesto 2 golpes políticos al gobierno de Javier Milei, al voltear amplia mayoría los vetos presidenciales a la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario. La cesión estuvo conducida por Victoria Villarrue. De esta manera, por tercera vez en menos de un mes, el Congreso ratifica una ley rechazada por el Poder Ejecutivo Nacional. La Cámara alta logró hace semanas insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tal cual se esperaba, el Senado ratificó de forma contundente las dos iniciativas impulsadas por la oposición en Diputados. La Emergencia para el Garrahan, que busca actualizar las partidas presupuestarias para mejorar los ingresos de los trabajadores reunió 59 a favor 7 en contra y 3 abstenciones.

Como votaron.

Los senadores del PRO María Victoria Huala, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli se abstuvieron . Además del bloque de La Libertad Avanza, la iniciativa fue rechazada por el exlibertario Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.

En tanto, la ley de Financiamiento Universitario sumó 58 votos a favor y 7 en contra. La ley reunió 4 abstenciones: los tres amarillos del Garrahan, además de la radical Carolina Losada. A los libertarios, se le sumaron, una vez más, Paoltroni y Álvarez Rivero a la hora de rechazar la iniciativa.