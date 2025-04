El cura Munir Bracco, titular de la Pastoral Social de la arquidiócesis de Córdoba, se manifestó contra la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina. En el programa radial Rezá x mí, expresó que la Iglesia apuesta a «más oportunidades que penas para los chicos» y advirtió sobre la necesidad de discutir las causas estructurales de la delincuencia juvenil.

Bracco señaló que el debate sobre la delincuencia juvenil no puede reducirse a la edad de imputabilidad. «Queremos poner sobre la mesa un tema muy sensible para todos, queremos ir a un debate de profundidad, no sólo bajar la edad o no de punibilidad», afirmó. Destacó que la Iglesia comparte la preocupación por la inseguridad, pero insistió en que «bajar la edad no es una solución que va a fondo del tema».

El sacerdote, cercano al cardenal jesuita y arzobispo de Córdoba, Ángel «Bayín» Rossi, identificó el consumo y la venta de drogas como factores clave en la criminalidad juvenil. «Está al alcance de la mano de los pibes muy fácil. Quien consume cae en la violencia y delincuencia fácil. Si no somos duros con quienes comercian con la droga no vamos a la solución del tema», aseguró.