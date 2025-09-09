Desde la Justicia Electoral bonaerense se reiteró que los ciudadanos que figuraban en el padrón y no asistieron a las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre deberán afrontar una multa económica, esto ocurre porque el voto es obligatorio en la provincia de Buenos Aires.

Ley Electoral Provincial 5.109 es la que regula la materia electoral, la misma establece que quienes no cumplan con su obligación y no presenten un motivo válido deberán abonar una multa de $50 a $500. Esta disposición alcanza a los electores mayores de 18 años y menores de 70 años.

La norma, en su artículo 137, especifica que la Junta Electoral podrá remitir la nómina de infractores a los síndicos fiscales para que inicien las acciones correspondientes. Adem��s, establece que “las multas que por esta ley se establecen, serán destinadas al fomento de la educación común en los respectivos distritos”, por lo que los fondos recaudados tendrán un destino social y educativo.

Cómo justificar la no emisión del voto en la provincia de Buenos Aires

Los electores que no asistieron a sufragar deben presentar un justificativo, adjuntando documentación que acredite la imposibilidad de votar.