El sector de la industria de los electrodomésticos local se encuentra en crisis, situación de la que no pudo escapar la empres Electrolux: suspendió a 400 trabajadores en su planta de la ciudad de Rosario. Esta medida generó el estado de alerta en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por ello el gremio advirtió sobre la posibilidad de una escalada en la pérdida de empleos durante los próximos meses

La baja de aranceles a la importación de electrónica y electrodomésticos que dispuso el Gobierno para alimentar la competencia y propiciar una baja de precios y la caída del consumo interno ﻿golpean a los fabricantes nacionales de la industria. En ese sentido la UOM señalo que la caída de la demanda y la apertura de las importaciones agravan el panorama. “Estamos en un embudo vicioso para la actividad laboral e industrial”, sostuvo, y advirtió que 2025 podría finalizar con una pérdida de alrededor de 2.500 fuentes laborales del sector metalúrgico.

Hasta ahora , el plan de suspensiones se extendería solo por este mes, aunque el sindicato se mostró pesimista de cara al futuro, ya que no visualiza ﻿“un escenario de mejora a corto plazo”.