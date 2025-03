Eliza Carrió anunció que será candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. La abogada buscará volver al Congreso "por si viene una crisis".

Carrio explicó que decidió volver a la Cámara baja, donde ya estuvo durante tres períodos distintos, ante la posibilidad de tener que tomar decisiones en una eventual crisis política y económica y ante el envío de un nuevo acuerdo con el FMI al Congreso, que el Gobierno busca conseguir en los próximos meses.

Al respecto, sostuvo: “Vamos a garantizar el acuerdo con el Fondo, con una condición: que no se use para sostener ni planchar el dólar. Eso es lo que quieren esconder. El staff no va a consentir darle para que el Gobierno intervenga en el mercado, y creo que el Congreso no se lo tiene que permitir, pero es lo más importante para la gobernabilidad. Es importante que la CC esté en las bancas”, explicó Carrió.

Durante una entrevista con LN+, Carrió además cruzó al Gobierno por la designación de los jueces para la Corte Suprema por decreto y consideró que es "inconstitucional".

La ex dirigente radical, consideró que no sería necesario iniciar un pedido de juicio político al Presidente. ”Como no se lo pedí a Néstor Kirchner en 2004 cuando teníamos un informe sobre la obra pública”, dijo, pero aseguró tener testimonios de testigos sobre hechos corrupción sucedidos en la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) y mencionó que estaría relacionado con $LIBRA. “Los actos de corrupción se cometieron en el financiamiento de campaña, en el pedido de dinero. Esto va a salir después por el exterior. No será ahora, será el año que viene”, argumentó.