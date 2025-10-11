Si bien el gobierno de Javier Milei tomó desde el minuto uno la postura diplomática del alineamiento sin discusión a los intereses nacionales y estratégicos de Estados Unido e Israel y en parte también de de Gran Bretaña, por el lado de la relación comercial (intercambio, importaciones, etc) la Argentina libertaria no dejó de mantener y profundizar sus vínculos con la República Popular China: aumento incesante de las importaciones de productos chinos y renovación del swp de monedas que se encuentra vigente desde el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero venta de dólares mediante, para mantener atrasado el valor de la divisa yankee, el Gobierno se fue quedando sin dólares recurrentemente este año, incluso luego del mayor superávit comercial en decadas, del blanqueo de capitales, del masivo endeudamiento de empresas privadas ( eso implicó el ingreso de dólares al Banco Central) los créditos de organismos internacionales, los préstamos de bancos privados y la nueva duda con el FMI. La sangría de dólares para financiar las ganancias de capitales especulativos y el dólar “planchado” volvieron a vaciar la caja del BCRA obligando al equipo económico a buscar un nuevo salvataje,ahora, directamente por parte del Gobierno de Donald Trump. Pero entre países nada es gratis (mucho menos los dólares) y así nos lo hizo saber el Secretario del Tesoro de EE:UU. Scott Bessent al explicar que la ayuda al gobierno de Javier Milei para que gana las elecciones del 26 de octubre, implica que Argentina afloje sus vínculos con China según los dictados de Washington. Y desde el lado de la potencia asiática no se demoró la respuesta: la embajada china en Buenos Aires, mediante un comunicado, sostuvo que existieron "provocadoras declaraciones" y sentenció: "América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie".

El portavoz chino en Buenos Aires agregó: "Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo".

"Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying", destaca.