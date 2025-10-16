Según datos de la Secretaría de Trabajo, en base a la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De acuerdo con esta fuente, en la era Milei se destruyeron 127.000 empleos asalariados privados, casi 57.900 públicos y 20.600 en casas particulares; en total, fueron 205.500 trabajadores los que perdieron esta fuente de ingresos.Por su parte el empleo asalariado formal cayó en julio a su nivel más bajo desde que Javier Milei es Presidente, según datos oficiales. Desde noviembre de 2023, ya se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo, sumando a los del sector privado, los del Estado y los de casas particulares.

Analizado sectorialmente , la mayor destrucción de empleos la sufrió la industria manufacturera (-3.300), que alcanzó su menor nivel de empleo desde mayo de 2022. Esta fue la segunda actividad que más puestos de trabajo perdió en la era Milei (-39.200), detrás de la construcción (-60.500), aunque en este último el derrumbe se concentró entre diciembre de 2023 y julio de 2024, como reflejo de la paralización en la obra pública. El podio de sectores que más trabajadores perdieron lo completó Transporte, almacenamiento y comunicación (-15.100)

Según el informe del SIPA , en lo referido a los salarios para los trabajadores en el sector privado, que en julio mejoraron por tercer mes consecutivo. Respecto de noviembre de 2023 los mismos quedaron 3,8% arriba, aunque permanecieron 0,4% debajo del pico alcanzado en febrero de este año.

Fuente : Ambito.com