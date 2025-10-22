Con un dato positivo el Gobierno se prepara a cerrar la campaña electoral: la actividad económica tuvo un leve repunte en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas. Aun así, la tendencia al estancamiento se mantiene.

Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mejoró 0,3% respecto de julio. Sin embargo, el dato de la serie desestacionalizada fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo).