Octubre llegará con aumentos en las cuotas de la medicina prepaga, cuotas que pagan los usuarios según los distintos planes, estos incrementos alcanzarán entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.

Las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepagas. En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.

En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.