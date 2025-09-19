En octubre subirán las cuotas de las prepagas.
Octubre llegará con aumentos en las cuotas de la medicina prepaga, cuotas que pagan los usuarios según los distintos planes, estos incrementos alcanzarán entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.
Las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepagas. En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.
En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.