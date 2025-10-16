La comunidad población de la localidad de Otumpa en Santiago del Estero, se encuentra conmocionada por el escalofriante hallazgo de un bebé muerto dentro de una caja de zapatos, a la vera de la ruta provincial 21.

La policía de Santiago del Estero no confirmó aún la identidad ni la edad del bebé, pero por las características del del cuerpo encontrado, no se descarta que pueda tratarse de un aborto reciente, aunque los peritos forenses deberán determinar la edad gestacional y las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Vecinos que transitaban por la zona fueron quienes encontraron la caja y dieron aviso a las autoridades. El hecho generó gran conmoción en la localidad de Otumpa, mientras la policía mantiene custodia del lugar y continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.