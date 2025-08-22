Hallaron a Diego Spagnuolo en Pilar: secuestraron su celular pero no quedó detenido

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue localizado por la Policía en una vivienda bonaerense. Por orden judicial le requisaron el teléfono para peritaje, aunque recuperó la libertad.

El procedimiento formó parte de los 15 allanamientos que ordenó la justicia en la causa. Ayer a la noche fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaban yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en su interior había dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y el empresario le secuestraron el celular y el pasaporte