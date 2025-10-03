Sobre 1.800 casos efectivos entrevistados entre el 24 y 28 de septiembre en la provincia de Buenos Aires mediante encuestas online, la consultora relevó en primer lugar la intención de voto a diputado incluyendo y discriminando voto en blanco e indecisos. El candidato del Frente Patria, Jorge Taiana, ocupó el primer lugar con el 41,5 por ciento; seguido por José Luis Espert (Alianza Libertad Avanza ) con 27,4; Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 4,7; María Eugenio Talerico (Potencia) con 3,4 y Santiago Cuneo (Nuevo Buenos Aires) con 2,7.

Completan el top 10 Fernando Burlando (Propuesta Federal) con 2,5; Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con 2,0; Ricardo Alfonsin (Proyecto Sur) y Roberto Cachanosky (Unión Liberal), ambos con 0,9; y Juan Manuel Lopez (Coalición Cívica) con 0,7. Además, el 7,0 “no sabe” y el 5,2 optó por voto “en blanco”. En cuanto a la frase del presidente Javier Milei sobre que “lo peor ya pasó”, el 43,1 sostiene que “lo peor vendrá recién después de las elecciones del 26 de octubre” por encima del 18,8 que piensa que “lo peor está pasando ahora, pero pronto mejorará”, el 16,8 que cree que “lo peor ya pasó” y el 15,8 que considera que “lo peor vendrá pronto, antes de las elecciones del 26 de octubre”.