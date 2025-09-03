El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habría pausado el acuerdo de exención de visas anunciado semanas atrás en Buenos Aires en medio del viaje de una comitiva de funcionarios argentinos que se dirigía a la capital norteamericana para cerrar los detalles del entendimiento entre ambas administraciones.

Según reveló el sitio Axios, el secretario de Estado Marco Rubio decidió que no se concretara un reunión que se iba a realizar esta semana en Washington.

Por dicha suspensión es que la comitiva argentina, liderada por el director de la ARCA, Juan Pazo, se enteró de la cancelación del encuentro cuando se encontraba en pleno viaje. Los funcionarios se quedaron dos días en Miami y finalmente regresaron a Buenos Aires sin un entendimiento.

El sitio norteamericano aseguró que Rubio está preocupado por el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Javier Milei, surgido a partir de la filtración de audios atribuidos al extitular de Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

