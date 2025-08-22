En una serie de operativos fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para secuestrar su teléfono celular pero no fue encontrado. En la camioneta del dueño la droguería secuestraron sobres con cerca de u$s200.000.

La justicia dispuso allanamientos en la causa en la que se investiga una trama de corrupción destapada por la difusión de los audios de las coimas que derivó en el desplazamiento del titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

Según fuentes policiales, se secuestró material vinculado a las contrataciones de medicamentos pero solo se pudo acceder al celular de Emmanuel Kovalivker, quien fue interceptado cuando intentaba irse de su domicilio en Nordelta a bordo de un vehículo. Al directivo de la Droguería Suizo Argentina le secuestraron también unos 200 mil dólares distribuidos en distintos sobres y papeles con anotaciones.

El resto de los allanados no fueron encontrados, por lo que todavía las fuerzas de seguridad no pudieron secuestrar sus teléfonos. El interés principal está en el celular de Spagnuolo, quien en uno de los audios dice tener "todos los WhatsApp" para demostrar la maniobra de corrupción