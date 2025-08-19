Gimena Accardi salió a dar explicaciones y enfrentó los rumores de infidelidad a Nico Vázquez con su amigo Andrés Gil, tal como se insinuó en LAM. En un largo descargo en Olga, la actriz admitió haber engañado a su pareja, aunque negó que fuera con la pareja de Cande Vetrano.

“Estoy sin dormir, angustiada y mal, pero siento la necesidad de hablar y aclarar algunas cosas que ayer se dijeron y me pusieron en el ojo de la tormenta”, comenzó, en referencia al tema tratado en LAM. “Aunque siento que no debo dar explicaciones de algo privado que corresponde a una pareja y que se resolvió en la intimidad, tengo solo palabras buenas para Nico, por el hombre que es, por los 18 años que compartimos, porque somos familia y lo seguiremos siendo, y porque nuestro vínculo de amor sigue intacto”, expresó.

Accardi reconoció la infidelidad: “Sí, en 18 años se cometen errores, yo cometí uno, me mandé una cagada enorme y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque es cierto en parte, pero la otra mitad no lo es, y de eso no me haré cargo, y necesito aclararlo”.

Al contar la reacción de Vázquez, relató: “Sí, fui la responsable en estos 18 años de haber cometido un error, le di las explicaciones a mi marido, que era a quien debía dárselas, y él me perdonó. Me miró a los ojos y me dijo ‘yo te sigo amando, esto no te define’. Pero la relación ya venía mal, estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas. Esto no fue la causa, pero sí el detonante para que tomáramos una decisión que quizá debimos tomar antes”.

Luego agregó: “Hasta ahí me hago cargo, mándenme a la hoguera, me arrepiento, le pedí perdón mil veces, ya está, fui perdonada, terminamos con un abrazo, con amor, y nuestra relación sigue siendo de respeto como siempre. Pero lo otro no, eso es mentira, y necesito aclararlo porque están ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Lo único real es que lastimé a alguien que amo, que es Nico, y eso es lo que más me duele”.

Finalmente, negó que el tercero en discordia fuera Gil: “Me banco hacerme cargo de la infidelidad, pero no de la persona con la que dicen que fue. Fue un desliz, una estupidez con alguien cualquiera, totalmente ajeno a los medios, que nunca van a encontrar, y para mí el tema termina acá. Si fuera por mí, no se hablaría nunca más”.