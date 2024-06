La hija de michael jackson triunfa en las pasarelas y en la música

Paris Jackson nació bajo la lupa pública como hija de Michael Jackson y su enfermera Debbie Rowe. La única hija mujer del rey del pop, hoy con 26 años, ha atravesado una adolescencia complicada, pero actualmente se destaca tanto en las pasarelas como en el escenario con su talento musical y su estilo rocker alternativo.

Desde joven, Paris demostró haber heredado el talento musical de su padre. Sin timidez, explota este don en los escenarios y en los videos que comparte en sus redes sociales, donde combina el glamour del mundo de la moda con un estilo peculiar y algo trash. Paris, hermana de Bigi “Blanket” y Prince Michael, no solo heredó el legado del músico fallecido el 25 de junio de 2009, sino también una voz singular con la que lanzó su primer álbum de estudio, Wilted, en 2020. Además, ha debutado como actriz en diversas producciones y series.

Sin embargo, la vida de Paris no ha sido un camino de rosas. En 2017, reveló a la revista Rolling Stone que había intentado suicidarse varias veces debido a su baja autoestima y odio hacia sí misma. "Fueron varias veces, pero solo una salió a la luz. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir", confesó.

La lucha de Paris Jackson contra las adicciones:

Paris tuvo una larga lucha contra la adicción a las drogas y en 2015 fue hospitalizada tras intentar quitarse la vida. Después de ese momento, comenzó un arduo camino de recuperación que dio frutos en 2019, cuando decidió enfocarse seriamente en su carrera musical.

Además, en ese mismo período, Paris comenzó a reconectarse con su madre, Debbie Rowe. “Es genial poder conocerla y ver lo parecidas que somos, saber la música que le gusta, que sea mi amiga. Tenemos una relación relajada y me encanta”, dijo Paris sobre este acercamiento.

Hoy en día, Paris Jackson no solo brilla en el mundo de la música y la moda, sino que también se ha convertido en un símbolo de superación personal, demostrando que, a pesar de las adversidades, se puede encontrar el camino hacia el éxito y la felicidad.