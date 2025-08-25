Lamine Yamal confirmó su noviazgo con Nicki Nicole con una foto romántica en sus redes

Lamine Yamal confirmó su relación con Nicki Nicole al compartir por primera vez en sus redes una foto romántica con la cantante argentina. El futbolista del Barcelona publicó en sus historias de Instagram una imagen íntima donde se los ve tomados de la mano y abrazados, acompañando el posteo con emojis de torta y corazones rosas por el cumpleaños número 25 de Nicki.

Hasta ahora, Nicki no replicó la historia en su cuenta de Instagram, que supera los 20 millones de seguidores.

Los rumores sobre su romance surgieron a mediados de julio, cuando se supo que la cantante asistió a la fiesta por los 18 años de Lamine. Desde entonces, ambos dejaron varios indicios en redes sociales que alimentaron las especulaciones. A principios de agosto, Nicki fue a verlo al Estadio Johan Cruyff con una camiseta del Barcelona y, según trascendidos, se habrían ido juntos tras el partido. También se comentó que Lamine tenía una foto de Nicki como fondo de pantalla.

La semana pasada, se difundió que la pareja pasó un fin de semana romántico en un hotel de Mónaco, confirmado por coincidencias en videos y fotos del lugar.

Con esta publicación, Lamine deja en claro su relación con Nicki, quedando pendiente que ella haga lo mismo en sus redes oficiales.