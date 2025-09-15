La 77ª edición de los Premios Emmy se llevó a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, y las grandes triunfadoras fueron la comedia The Studio, el drama The Pitt y la miniserie Adolescencia. Stephen Graham, creador de Adolescencia, expresó: “Estar aquí frente a mis colegas y ser reconocido por ustedes es lo más aleccionador que podía imaginar y demuestra que todo lo que sueñas es posible”, tras ganar seis estatuillas. Seth Rogen, protagonista y coescritor de The Studio, recibió premios a mejor actor de comedia, mejor dirección y mejor guion de comedia. En el género dramático, The Pitt superó a Severance y Noah Wyle ganó como mejor actor dramático por su papel en la serie médica.

Principales ganadores de los Emmy 2025:

  • Mejor Actor en Miniserie o Antología: Stephen Graham, Adolescencia
  • Mejor Actriz en Miniserie o Antología: Cristin Milioti, El Pingüino
  • Mejor Serie de Miniserie o Antología: Adolescencia
  • Mejor Actor en Comedia: Seth Rogen, The Studio
  • Mejor Actriz en Comedia: Jean Smart, Hacks
  • Mejor Comedia: The Studio
  • Mejor Actriz en Drama: Britt Lower, Severance
  • Mejor Actor en Drama: Noah Wyle, The Pitt
  • Mejor Drama: The Pitt
  • Mejor Actor Secundario en Comedia: Jeff Hiller, Somebody Somewhere
  • Mejor Actriz Secundaria en Comedia: Hannah Einbinder, Hacks
  • Mejor Actor Secundario en Drama: Tramell Tillman, Severance
  • Mejor Actriz Secundaria en Drama: Katherine LaNasa, The Pitt
  • Mejor Actriz Secundaria en Serie Limitada o Antología: Erin Doherty, Adolescencia
  • Mejor Actor Secundario en Serie Limitada o Antología: Owen Cooper, Adolescencia
  • Mejor reality/competencia: The Traitors
  • Mejor Dirección en Serie Dramática: Adam Randall, Slow Horses
  • Mejor Guion en Serie Dramática: Andor – Welcome to the Rebellion
  • Mejor Dirección en Comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio
  • Mejor Guion de Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver
  • Mejor Dirección en Miniserie o Película de TV: Philip Barantini, Adolescencia
  • Mejor Especial en Directo: SNL50: The Homecoming Concert

Estas fueron algunas de las principales categorías, destacando el dominio de Adolescencia, The Studio y The Pitt en la noche más importante de la televisión estadounidense.