La 77ª edición de los Premios Emmy se llevó a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, y las grandes triunfadoras fueron la comedia The Studio, el drama The Pitt y la miniserie Adolescencia. Stephen Graham, creador de Adolescencia, expresó: “Estar aquí frente a mis colegas y ser reconocido por ustedes es lo más aleccionador que podía imaginar y demuestra que todo lo que sueñas es posible”, tras ganar seis estatuillas. Seth Rogen, protagonista y coescritor de The Studio, recibió premios a mejor actor de comedia, mejor dirección y mejor guion de comedia. En el género dramático, The Pitt superó a Severance y Noah Wyle ganó como mejor actor dramático por su papel en la serie médica.

Principales ganadores de los Emmy 2025:

Mejor Actor en Miniserie o Antología: Stephen Graham, Adolescencia

Mejor Actriz en Miniserie o Antología: Cristin Milioti, El Pingüino

Mejor Serie de Miniserie o Antología: Adolescencia

Mejor Actor en Comedia: Seth Rogen, The Studio

Mejor Actriz en Comedia: Jean Smart, Hacks

Mejor Comedia: The Studio

Mejor Actriz en Drama: Britt Lower, Severance

Mejor Actor en Drama: Noah Wyle, The Pitt

Mejor Drama: The Pitt

Mejor Actor Secundario en Comedia: Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Mejor Actriz Secundaria en Comedia: Hannah Einbinder, Hacks

Mejor Actor Secundario en Drama: Tramell Tillman, Severance

Mejor Actriz Secundaria en Drama: Katherine LaNasa, The Pitt

Mejor Actriz Secundaria en Serie Limitada o Antología: Erin Doherty, Adolescencia

Mejor Actor Secundario en Serie Limitada o Antología: Owen Cooper, Adolescencia

Mejor reality/competencia: The Traitors

Mejor Dirección en Serie Dramática: Adam Randall, Slow Horses

Mejor Guion en Serie Dramática: Andor – Welcome to the Rebellion

Mejor Dirección en Comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio

Mejor Guion de Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor Dirección en Miniserie o Película de TV: Philip Barantini, Adolescencia

Mejor Especial en Directo: SNL50: The Homecoming Concert

Estas fueron algunas de las principales categorías, destacando el dominio de Adolescencia, The Studio y The Pitt en la noche más importante de la televisión estadounidense.