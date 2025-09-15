Premios Emmy 2025: lista completa de los ganadores en la noche de “The Studio”, “Adolescencia” y “The Pitt”
La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos premió lo más destacado de la temporada
La 77ª edición de los Premios Emmy se llevó a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, y las grandes triunfadoras fueron la comedia The Studio, el drama The Pitt y la miniserie Adolescencia. Stephen Graham, creador de Adolescencia, expresó: “Estar aquí frente a mis colegas y ser reconocido por ustedes es lo más aleccionador que podía imaginar y demuestra que todo lo que sueñas es posible”, tras ganar seis estatuillas. Seth Rogen, protagonista y coescritor de The Studio, recibió premios a mejor actor de comedia, mejor dirección y mejor guion de comedia. En el género dramático, The Pitt superó a Severance y Noah Wyle ganó como mejor actor dramático por su papel en la serie médica.
Principales ganadores de los Emmy 2025:
- Mejor Actor en Miniserie o Antología: Stephen Graham, Adolescencia
- Mejor Actriz en Miniserie o Antología: Cristin Milioti, El Pingüino
- Mejor Serie de Miniserie o Antología: Adolescencia
- Mejor Actor en Comedia: Seth Rogen, The Studio
- Mejor Actriz en Comedia: Jean Smart, Hacks
- Mejor Comedia: The Studio
- Mejor Actriz en Drama: Britt Lower, Severance
- Mejor Actor en Drama: Noah Wyle, The Pitt
- Mejor Drama: The Pitt
- Mejor Actor Secundario en Comedia: Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Mejor Actriz Secundaria en Comedia: Hannah Einbinder, Hacks
- Mejor Actor Secundario en Drama: Tramell Tillman, Severance
- Mejor Actriz Secundaria en Drama: Katherine LaNasa, The Pitt
- Mejor Actriz Secundaria en Serie Limitada o Antología: Erin Doherty, Adolescencia
- Mejor Actor Secundario en Serie Limitada o Antología: Owen Cooper, Adolescencia
- Mejor reality/competencia: The Traitors
- Mejor Dirección en Serie Dramática: Adam Randall, Slow Horses
- Mejor Guion en Serie Dramática: Andor – Welcome to the Rebellion
- Mejor Dirección en Comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio
- Mejor Guion de Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver
- Mejor Dirección en Miniserie o Película de TV: Philip Barantini, Adolescencia
- Mejor Especial en Directo: SNL50: The Homecoming Concert
Estas fueron algunas de las principales categorías, destacando el dominio de Adolescencia, The Studio y The Pitt en la noche más importante de la televisión estadounidense.