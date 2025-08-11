La vida de Wanda Nara siempre está bajo la mirada constante de los medios y sus seguidores, aunque ella suele responder con sinceridad y firmeza ante cada rumor, polémica o crítica. Tras semanas complicadas por temas personales, frente a las cámaras de Puro Show (El Trece) habló sobre su vida amorosa, sus compromisos laborales y la lucha constante con su expareja y padre de sus hijas, Mauro Icardi. Sus declaraciones se dieron antes de su próximo viaje a México, donde regresará como conductora de la segunda temporada de Love is Blind (Netflix). Ante la prensa, se refirió a su relación con L-Gante y su presencia junto a él en una obra de teatro de Claudia Valenzuela. “No, no fuimos en familia, somos amigos. Siempre digo que es mi amigo y tenemos una muy buena relación. Quizás antes hubo confusión, pero funcionamos bien como amigos y no siempre hay que cambiar las etiquetas cuando la relación funciona así”, aclaró, desmintiendo los rumores que surgieron tras su salida al teatro.

Con la atención mediática centrada en su vida amorosa, Wanda explicó cómo ve hoy la relación con el músico. “Estábamos en Mallorca y él estaba con otras mujeres junto a mí. No tengo celos porque yo terminé la relación. Ahora volvió con su expareja, Elián es así. Lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor y si están enamorados y felices, me alegro por ellos. Es mejor para mí”. Así confirmó el regreso del músico con Tamara Báez, madre de su hija, con quien fue visto recientemente.

Los temas delicados tampoco faltaron. Frente a las denuncias públicas de Icardi, Wanda fue clara para despejar dudas sobre su salud: “Me parece una falta total de respeto. Entiendo muchas cosas, incluso que el dolor se transforme en enojo, pero decir que la madre de tus hijos, que se hace cargo de muchas cosas, los abandona... Si realmente dejara a mis hijos en situaciones complicadas...” También se refirió a la última denuncia en su contra: “Jamás consumí ningún tipo de sustancias. Ni ahora, ni cuando fui adolescente, soltera, casada, ni cuando estuve con él, y creo que si alguien me conoce bien, es él”. Calificó los dichos de Icardi como de “malas intenciones” y expresó el daño personal que le provoca el escarnio público: “Sentí que todo lo que dice el expediente, muchas veces sin poder hablar, se refiere con falta de respeto a una madre que cría cinco hijos y es el sostén de ellos y de su familia”.

En lo profesional, Wanda habló sobre la entrevista que Mauro dio con Marley en Por el Mundo: “No dije nada, les pasé el teléfono porque querían hacer la nota, lo entiendo. Me puede pasar a mí querer entrevistarlo. Telefe es mi canal, con Marley hice muchos viajes, es parte de la vida”, dijo. Además, habló de su salud, reconociendo que está en control: “Estoy bien. No estoy curada, pero sí controlada. Dicen cosas que no puedo controlar, ¿cómo podría jugar con eso?”.

Una de las situaciones que llamó la atención fue su paso por Rosario para el cumpleaños de una sobrina de Icardi. Frente a las críticas, aclaró: “En Rosario se juntan todos los domingos para un almuerzo familiar de más de 30 personas y mis hijas no vivieron eso porque nacieron y crecieron en Europa. A los varones no los pude llevar porque los fines de semana tienen partidos y están ocupados con sus clubes. Quiero que mis hijas conozcan las costumbres argentinas, los asados, el mate, la sobremesa, los pastelitos con el abuelo, no es una provocación. Entiendo que se vea así, pero quien podría sentirse mal es Mauro, que sabe la relación que yo tenía con su familia, con su papá, tío y abuelo. No hubo semana mientras estuve con él que no hablara con ellos”.

También tocó el tema del polémico video de publicidad de maní contra Icardi. Sobre eso, dijo: “El trabajo se respeta y si hay un buen contrato, se hace. Fui muy feliz esos 12 años, no participé en quien envió ese video. Me culparon, pero no filtraría algo que me perjudique”.

Con un tono tranquilo y una visión más positiva hacia el futuro, la mediática concluyó: “Todo pasa por algo. Estoy muy contenta con mi presente, mis hijos y vivir en mi país, pero hay que buscar equilibrio y ojalá se pueda encontrar una relación respetuosa que no tuvimos últimamente. No estoy de acuerdo con el bloqueo de llamadas y otras cosas, pero no soy responsable de todo lo que pasa en el mundo ni en mi familia”.