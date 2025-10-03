A minutos de la medianoche del jueves el diputado y actual candidato, mediante un video publicado en su cuenta de X, José Luis Espert ,confesó que que cobró los 200 mil dólares, pero buscando despegarse del narco Fred Machado, sostuvo en su mensaje que : "Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada",en el video de poco más de seis minutos y que fuera previamente aprobado por funcionarios muy cercanos a Javier Milei, Espert reconoció, lo que no venía reconociendo, que si cobro los 200 mil dólares de la polémica.. El dirigente ultra liberal y agresivamente anti peronista , argumento que el dinero que recibió fue un pago por trabajos de consultoría para un empresario de Guatemala, donde casualmente Machado tenía inversiones, y nada dijo del origen de la transferencia que, según los datos del Bank of America, salen de una cuenta de una de las empresas de Machado.

Es ya conocido que el principal respaldo de Espert proviene del presidente Javier Milei y fue el libertario quien pico en punta para apoyar al diputado cuestionado los al brindarle su respaldo :"El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición". Desde el oficialismo esperan que la video confesión del candidato los ayude a aquietar el escandalo politico , a 3 semanas de las elecciones en las que Espert encabeza la nomina de LLa por la provincia de Buenos Aires .