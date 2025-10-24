El dólar blue termina la semana con su mayor suba semanal de octubre, a dos dias de las elecciones legislativas Sucedió en sintonía con aumentos en el resto de las cotizaciones, lo cual refleja que la demanda de cobertura en moneda "dura" no cesó pese a la intervención tanto del Gobierno local como desde EEUU para contener las presiones.

Este viernes el informal cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, los precios no variaron respecto de la jornada previa.