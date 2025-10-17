Entre el gobierno argentino y el gobierno norteamericano no pudieron evitar en lo que va de la jornada cambiaria la suba del precios de los distintos dólares .

En esta semana ya no están los inversores atentos a los movimientos del gobierno argentino , también deben observar los movimientos del Tesoro de EE UU, que viene interviniendo en el marcado cambiario local.

Actualmente, el dólar mayorista se vende a $1.440, una suba de $36 respecto al cierre de ayer. En el tramo minorista, el Banco Nación opera a $1.455, un salto de $30. De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central, el tipo de cambio minorista se vende a $1.461,16.

Los dólares financieros también acompañan la tendencia. El dólar MEP sube 1% hasta los $1.487,97, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve 0,4% arriba, hasta los $1.497,42. Por su parte, el dólar blue sube $5 hasta los $1.470 y el dólar cripto se vende a 1.484,95, según Bitso