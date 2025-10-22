Un equipo de estudiantes de la universidad publica argentina, en este caso la UBA, logra por primera vez en la historia alzarse con el campeonato Mundial de Ingeniería en Petróleo.

Se tata de 5 estudiantes, que en 2024 habían quedado en el octavo lugar en el mismo certamen, competencia internacional que consiste en preguntas y respuestas sobre la industria petrolera.

Catalina Daniela Montes - capitana del equipo -, Stefano Saitta, Demian Leonardo Radio, Nadine Sofía Dinoto y Santiago Luis Rolandelli, cinco estudiantes de entre 23 y 24 años de la carrera de Ingeniería en Petróleo, habían logrado el primer puesto en la instancia Nacional y luego se quedaron con el segundo en la competencia Regional de Latinoamérica y Caribe, llevada a cabo en Río de Janeiro, en mayo.

De esta manera, lograron clasificar al Mundial como uno de los 32 equipos más cualificados del mundo que participaron del PetroBowl en Houston, Estados Unidos.

Cada una de las seis universidades argentinas que cuentan con la carrera de Ingeniería en Petróleo tiene un capítulo estudiantil que les permite poder participar en competencias organizadas por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE), una asociación técnica que nuclea tanto a estudiantes como ingenieros ya recibidos. La carrera de Ingeniería en Petróleo de la UBA se fundó en 2015. Su creación se dio en el contexto del creciente interés en la industria petrolera argentina y la necesidad de formar profesionales para el sector.

Una de dichas competencias es el PetroBowl, un concurso a nivel internacional de preguntas rápidas sobre conocimientos de la industria energética.

La UBA comenzó a participar del PetroBowl en 2021 pero, sin preparación y entrenamiento previo, los equipos anteriores de la universidad no lograron clasificar siquiera al campeonato Regional durante dos años consecutivos.

“Para nosotros es una locura haber llegado hasta acá. Pensar que hace dos años no habíamos ni siquiera clasificado al Mundial y este año nos convertimos en los mejores del mundo”, resumió Catalina Montes, en diálogo con Clarín.

El camino hacia el Mundial no fue fácil. Comenzó hace un año, con la ayuda de YPF, empresa que tomó a los cinco estudiantes como pasantes cuando notó los resultados internacionales que estaban teniendo en la competencia de PetroBowl.