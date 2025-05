Viviana Aguirre hoy es exfuncionaria del PAMI en La Plata, y luego de ser despedida de la obra social de jubilados y pensionados nacionales, denunció hechos de corrupción en el mensaje de la entidad ..

Aguirre acusó al armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, y a su colaborador Juan Osaba de haberla cesanteado por negarse a ocultar hechos de corrupción.

En declaraciones a C5N, la exfuncionaria denunció coimas, sobreprecios, cobros indebidos, venta de candidaturas y pedidos de "retornos". Aseguró que comenzó a trabajar en la campaña presidencial de Javier Milei ilusionada con el cambio que proponía, pero que el Presidente los "traicionó a todos" una vez asumido su cargo.

"Nos usó para la campaña y después nos desvinculó de La Libertad Avanz. La casta sigue adentro. Para nosotros es un dolor grande. Es la primera vez que me meto en política. Creía en él y en el cambio pero todo se volvió una corrupción plena", señaló.

En otro tramo de sus declaraciones televisivas Aguirre expresó "Cuando me dicen que voy a ser funcionaria me piden un millón de pesos por mes del sueldo. Antes de empezar a trabajar Juan Osaba me dice que le de un millón de retorno y me dice que tengo que firmar papeles. Le pregunto qué papeles, me reconoce que son algunos papeles ilegales pero me dice que voy a tener regalías, que obviamente era la coima", indicó.

En ese sentido, la mujer agregó: "Nunca les cumplimos a ellos. Le dijimos que sí para que nos nombren y una vez adentro lo primero que hicimos fue empezar a investigar toda corrupción dentro de PAMI", al tiempo que señaló a Pareja como el principal responsable de las irregularidades en el área: "Él es el armador provincial y es la mano derecha de Karina Milei. Es intocable".