La empresa fabricante de motos KTM, perteneciente al Grupo Simpa, que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Campana,procedió a cerrar sin aviso previo sus puertas, impidiendo el ingreso de sus trabajadores y dejando a 50 familias sin ingresos en un contexto de pérdida de empleos . La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la empresa actuó sin previo aviso ni cumplir con los procedimientos legales de prevención de crisis, acusándole de mostrar “total desprecio” hacia sus empleados.

El cierre, comunicado por un responsable de recursos humanos, se justificó con la decisión de KTM de importar motos ya armadas, una medida que el gremio vincula directamente a las políticas aperturistas del gobierno de Javier Milei, que eliminó aranceles a las motos importadas. “Estas patronales, envalentonadas con el gobierno, actúan sin considerar a los trabajadores que generaron las ganancias que les permitieron abrir una nueva planta en Pilar”, expresó la UOM en un comunicado.

En respuesta, el gremio se movilizó rápidamente, haciendo presencia en la portería de la planta de Campana para impedir el egreso de material de valor y evitar un posible vaciamiento de la fábrica. Tras las denuncias, el Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una audiencia virtual y dictó una conciliación obligatoria por 20 días, retrotrayendo la situación al momento previo al conflicto. La UOM espera que la empresa cumpla con esta medida.