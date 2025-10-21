La realidad a superado a la ficción: en Finlandia un grupo de científicos halló árboles que acumulan partículas de oro en los tejidos vegetales. Fue en la región de Laponia y el descubrimiento marca un antecedente sin precedentes en la geología, en la microbiología y en la botánica.

En el norte de Finlandia, muy cerca de un yacimiento aurífero, un equipo finlandés halló diminutas nanopartículas de oro en las agujas del abeto rojo (Picea abies). El hallazgo no se explica por polvo adherido desde fuera: el metal aparece incrustado en el tejido vivo, asociado a biofilms bacterianos.

El estudio se realizó en el depósito Isokuotko y la mineralización Tiira, dentro de la Kiistala Shear Zone, en el cinturón de rocas verdes de Laponia Central, una región minera asociada a Kittilä, la mayor productora de oro de Europa. Allí los investigadores muestrearon 138 agujas provenientes de 23 abetos seleccionados en función de contenidos previos de oro.

La capacidad de las plantas para absorber metales traza del suelo es un hecho conocido, pero el cómo ciertos minerales llegan a integrarse en sus tejidos ha sido un misterio persistente. Esta investigación crucial ofrece una nueva perspectiva y revela que los endófitos, un tipo particular de bacterias, podrían ser actores clave en el mecanismo de asimilación de minerales.