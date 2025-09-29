Florencia Peña expresó su indignación y rechazo desde sus redes sociales, hacía el usuario @elpittttt, que pertenece a Pedro Lantaron, un militante de La Libertad Avanza (LLA).

"Ya está, esta mina me cansó. No me importa si me denuncia. Tengo el video de ella garch... con Alberto Fernández en el ascensor. Denle like y síganme que se los mando por DM", escribió Pedro en su cuenta de X.

Peña no espero nada y a hacer la denuncia correspondiente: "Quiero denunciar en esta red, porque ya lo hice en la Fiscalía correspondiente, a este usuario que amenaza con publicar un video inexistente. (Si tanto lo tenés, publicalo bebé. ¿Quién te lo impide?)”.

La actriz no solo se enojó por la amenaza de publicar un video que no existe y que instala un tema muy polémico, sino que también vio la publicación de una supuesta charla entre ellos, que tampoco ocurrió.

"Pero eso no sería lo más grave, porque tal video no existe, sino que se hizo pasar por mí, inventando un diálogo conmigo que nunca sucedió. ¡El nivel de locura es extremo! Esa no soy yo contestando; jamás escribiría de esa manera. ¿Tanto les molesto? Para perder tiempo en inventar este tipo de cosas. Igual tranqui que ya sabemos quién sos", expresó Florencia Peña.

“Pero te inventaste una conversación y un video papini. La flasheaste fuerte. Mostrá el video, hermosura. Acá lista con pochoclos. ¿Trabajas en el INCAA? ¿Te postulaste a consejal? ¿Cuánto te paga el estado por operar? Contanos bebé. Y esta sí soy yo. La otra te la inventaste”, se quejó la actriz que tiene este tema en la Justicia, en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29.

Pedro María Lantaron fue titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).