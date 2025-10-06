Con fuertes críticas desde distintos sectores el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su renuncia al presidente liberal Emmanuel Macron, apenas un día después de anunciar la conformación de su gabinete. La dimisión, inesperada incluso para su entorno más cercano, deja al Ejecutivo en una situación de extrema fragilidad institucional.

El Palacio del Elíseo confirmó en un comunicado que Macron aceptó la dimisión y que los ministros en funciones suspendieron sus actividades a la espera de definiciones. Lecornu había sido designado el 9 de septiembre tras la caída de François Bayrou, destituido por el Parlamento luego de una fallida moción de confianza.

La principal causa de la renuncia habría sido la presión del partido conservador Los Republicanos, uno de los aliados con los que Lecornu intentaba sostener una mayoría frágil en la Asamblea Nacional. Su líder, Bruno Retailleau, cuestionó abiertamente la composición del nuevo gabinete y amenazó con retirar el apoyo de su bloque.

Ante esa posibilidad, que hubiese dejado al gobierno sin respaldo parlamentario, Lecornu optó por dar un paso al costado. “No se puede gobernar sin estabilidad, y mucho menos sin confianza”, habría reconocido en privado, según fuentes cercanas.