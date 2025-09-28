Un imponente operativo de seguridad se llevo adelante ayer sábado para concretar el traslado de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado por la Justicia de de la provincia de Buenos Aires como uno de los complices en el armado de triple femicidio de Florencio Varela

El acusado había sido capturado el viernes en Villazón, en un procedimiento coordinado entre fuerzas policiales de Jujuy y Bolivia. Tras quedar bajo resguardo en el Complejo Penitenciario N° 1 de Gorriti, pasó la noche en el mismo sector donde se encuentra detenido Matías Jurado, otro de los involucrados en la investigación.

La salida de Sotacuro se produjo a las 10:30 de la mañana, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) lo escoltaron desde la unidad carcelaria hasta el Aeropuerto Internacional Dr. Horacio Guzmán.

Allí, un avión de la PFA lo trasladó directamente hacia el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde permanecerá a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Horacio Pinos Guevara.

as autoridades remarcaron que el despliegue respondió a la necesidad de garantizar la máxima seguridad en cada instancia del procedimiento, dada la relevancia del caso y el perfil del detenido.

Con este arresto, Sotacuro se convierte en el quinto detenido por el caso, sumándose a Magalí Celeste González (28), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Asimismo, su captura ocurrió pocas horas después de que la Justicia emitiera una orden internacional contra Matías Ozorio, señalado como el principal cómplice de "Pequeño J", el narco peruano considerado autor intelectual del crimen