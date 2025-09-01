. De acuerdo con medios locales, el porcentaje se mantiene en línea con los promedios habituales para este tipo de elección. A diferencia de otros procesos electorales realizados este año, en esta ocasión se votó por primera vez para un cargo ejecutivo.

Pasadas las 22 horas comenzaron a cargarse los primeros datos en la página oficial de la Junta Electoral. Con el 11,22% de las mesas escrutadas, el oficialismo provincial, liderado por Juan Pablo Valdés, el hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, se impone con el 52,61% de los votos.

En segundo lugar se ubica el peronismo, encabezado por Martín Ascúa, con el 20,1%; Encuentro por Corrientes, encabezada por el exgobernador Ricardo Horacio Colombi, obtenía el 17.27% mientras que La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar con el 8.24% de los votos.

En la jornada, que transcurrió con normalidad, 950.575 de correntinos estuvieron habilitados para elegir gobernador y vicegobernador, renovar parte del Senado y la Cámara de Diputados provinciales y definir autoridades en 73 municipios.

La elección de gobernador se define por mayoría: quien obtenga más del 45% de los votos afirmativos o el 40% con al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo, será proclamado. De no alcanzarse esos umbrales, habrá balotaje el 21 de septiembre. La Junta Electoral de la Provincia informó que el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18 en la Legislatura Provincial.