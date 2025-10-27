Imágenes Impactantes Trasladaron a Sofía Costa a un hospital de mayor complejidad: cómo está su salud La pareja del piloto Agustín Herrera, quien falleció en un un choque frontal en una ruta de Saladillo, al igual que Juan José López, el conductor del otro auto oriundo de La Matanza, está internada tras sobrevivir al accidente. Diana Borraccetti acompañante del López también sobrevivió.