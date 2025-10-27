Gano La Libertad Avanza
En el conteo nacional, el partido oficialista ya supera el 40 % de los votos con el 91 % de las actas escrutadas.
Imágenes Impactantes
Trasladaron a Sofía Costa a un hospital de mayor complejidad: cómo está su salud
La pareja del piloto Agustín Herrera, quien falleció en un un choque frontal en una ruta de Saladillo, al igual que Juan José López, el conductor del otro auto oriundo de La Matanza, está internada tras sobrevivir al accidente. Diana Borraccetti acompañante del López también sobrevivió.
País
Multitudinaria marcha contra el fraude electoral de Massa
El pasado 29 de octubre, una multitud se reunió frente al Obelisco para exigir cambios en el sistema electoral de cara al balotaje. El reclamo se replicó en varias ciudades de Argentina.
