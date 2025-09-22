El ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, aclaró que no esta previsto que los Estados Unidos realicen un préstamo de 30 mil millones de dólares a Argentina.Las declaraciones del Canciller se producen a horas que Milei inicie su viaje a los Estados Unidos.

Milei pospuso su viaje a EE UU para el martes y concretar el encuentro entre el Presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, con las máximas autoridades del FMI, se reagendó para el martes.000 millones de doalres

Con los funcionarios argentinos en Estados Unidos se iniciarán negociaciones formales y presenciales para obtener un respaldo especial del gobierno de Donald Trump, que traiga tranquilidad a los mercados locales e internacionales ,logrando que ese respaldo garantice a los acreedores que estarán los fondos para pagar intereses y capiteles durante los próximos meses, durante los cuales el país deberá hacer pagos por más de 8000 millone de dólares.