Gobernadores buscan conformar una "Mesa del Norte Grande Federal"
El espacio espera articular una agenda propia ante la convocatoria de Mile.
Los mandatarios que participaron del encuentro de Norte Grande son los mandatarios del NOA y NEA: Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gildo Insfrán (Formosa); Carlos Sadir (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Hugo Passalacqua (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Gerardo Zamora (Santiago Del Estero); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Milei anuncio la convocatoria a los gobernadores a una mesa de trabajo nacional, los mandatarios de las provincias norteñas buscan consensuar una agenda propia que esté vinculada a las economías regionales. Las conversaciones incluyen a las provincias de Córdoba, Santa Fe y las provincias patagónicas.
Las gestiones con esas provincias también están orientadas a la restitución y fortalecimiento de las producciones locales, con la intención de consolidar un frente en medio de las tensiones políticas y económicas que atraviesa el oficialismo nacional luego del magro resultado electoral del último domingo, cuando perdieron contra el peronismo.
Gobernadores que rechazan la convocatoria.
Entre los gobernadores que salieron a rechazar la convocatoria a la mesa política federal anunciada el lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encuentran los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz (peronista independiente); de Córdoba, Martín Llaryora (PJ); de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), de Chubut, Ignacio Torres (PRO); de Jujuy, Carlos Sadir (UCR), y de Santa Cruz, Claudio Vidal (independiente).