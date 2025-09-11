Los mandatarios que participaron del encuentro de Norte Grande son los mandatarios del NOA y NEA: Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gildo Insfrán (Formosa); Carlos Sadir (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Hugo Passalacqua (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Gerardo Zamora (Santiago Del Estero); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Milei anuncio la convocatoria a los gobernadores a una mesa de trabajo nacional, los mandatarios de las provincias norteñas buscan consensuar una agenda propia que esté vinculada a las economías regionales. Las conversaciones incluyen a las provincias de Córdoba, Santa Fe y las provincias patagónicas.

Las gestiones con esas provincias también están orientadas a la restitución y fortalecimiento de las producciones locales, con la intención de consolidar un frente en medio de las tensiones políticas y económicas que atraviesa el oficialismo nacional luego del magro resultado electoral del último domingo, cuando perdieron contra el peronismo.

Gobernadores que rechazan la convocatoria.

Entre los gobernadores que salieron a rechazar la convocatoria a la mesa política federal anunciada el lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encuentran los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz (peronista independiente); de Córdoba, Martín Llaryora (PJ); de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), de Chubut, Ignacio Torres (PRO); de Jujuy, Carlos Sadir (UCR), y de Santa Cruz, Claudio Vidal (independiente).