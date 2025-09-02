Los mandatarios que conforman la alianza Provincias Unidas ante la caída en la imagen del Gobierno comienzan a tomar distancia del mismo, luego de haberle votado a Milei sus leyes mas importantes. y buscan ser los beneficiarios de un voto algo decepcionado con Milei pero de carácter anti peronista, liberal y conservador.

El triunfo de Juan Pablo Valdés en Corrientes hizo recalcular a varios mandatarios provinciales, como el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero, quienes se acercaron a festejar con el gobernador saliente, Gustavo Valdés, flamante incorporación de Provincias Unidas a pocos días de la elección provincial. Ese bloque podría ampliarse tras las legislativas de octubre en medio de la guerra que el gobierno nacional mantiene con los gobernadores por la distribución de los fondos de los Adelantos de Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.