El grupo de gobernadores que conforman la alianza Provincias Unidas tuvieron un reunión vía Zoom este lunes, tras al importante victoria peronista en provincia de Buenos Aires,: Fuerza Patria obtuvo una ventaja de 15 puntos sobre la Libertad Avanza.

Del espacio forman parte los gobernadores:: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Conocida la victoria del frente que lideró Axel Kicillof , los mandatarios que conforman el bloque salieron al unísono a cargar contra el Gobierno. Sin excepción los Gobernadores de Provincias Unidas (que también fueron los que sostuvieron a Milei hasta hace poco) cargaron contra el Gobierno. Desde los radicales Valdés, Sadir y Pullaro, hasta el cordobesista Llaryora, el provincialista Vidal y el PRO "Nacho" Torres.