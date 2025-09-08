Gobernadores de Provincias Unidas tuvieron una reunión por Zoom tras las elecciones bonaerenses
Los seis mandatarios trataron temas de gestión y discutieron la derrota del gobierno en PBA.
El grupo de gobernadores que conforman la alianza Provincias Unidas tuvieron un reunión vía Zoom este lunes, tras al importante victoria peronista en provincia de Buenos Aires,: Fuerza Patria obtuvo una ventaja de 15 puntos sobre la Libertad Avanza.
Del espacio forman parte los gobernadores:: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Conocida la victoria del frente que lideró Axel Kicillof , los mandatarios que conforman el bloque salieron al unísono a cargar contra el Gobierno. Sin excepción los Gobernadores de Provincias Unidas (que también fueron los que sostuvieron a Milei hasta hace poco) cargaron contra el Gobierno. Desde los radicales Valdés, Sadir y Pullaro, hasta el cordobesista Llaryora, el provincialista Vidal y el PRO "Nacho" Torres.