"No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución (mexicana)”, señaló la mandataria este martes durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la líder mexicana ocurre luego de que la agencia de noticias Reuters revelara que en las próximas 36 horas, tres destructores estadunidenses equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos y neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea, llegarán frente a las costas de Venezuela.

El anuncio se alinea con la orden del presidente Donald Trump, del pasado 8 de agosto, para emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros, y llega junto al aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a $50 millones