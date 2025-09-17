El Gobierno Nacional dispuso un enorme despliegue de fuerzas de seguridad entorno al Congreso Nacional,un total de 1100 efectivos, como consecuencia de la realización este miércoles de la Marche Federal Universitaria convocada por agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La concentración comenzara desde el medio dia y esta convocada frente al palacio para exigir a los diputados que rechacen los recientes vetos presidenciales, en coincidencia con la sesión de la Cámara baja que tratará precisamente esos proyectos impulsados por la oposición.Seran de la partida los jubilados que se manifiestan todos los miércoles en reclamo por la recuperación de sus ingresos

Los efectivos asignados.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, el operativo incluirá aproximadamente 700 policías federales, 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 efectivos de Prefectura Naval y 30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), totalizando los 1.100 uniformados desplegados. Alos efectivos federales se sumara personal de la Policía de la Ciudad.

El operativo tendrá su impacto en la circulación vehicular, por eso las autoridades recomiendan a los automovilistas evitar transitar por la zona mientras dure el operativo