La polémica entre funcionarios del Gobierno y los dirigentes libertarios del territorio digita se recalentó durante la noche del pasado jueves, cuando Guillermo Francos salió a repudiar públicamente los dichos de Daniel Parisini , alias el Gordo Dan, sobre la posición del senador Luis Juez con respecto a la ley de emergencia en discapacidad. El ministro calificó como “ inaceptables” los dichos del libertario.

En detalle, el Gordo Dan habló sobre la historia del senador - y la condición de su hija, Milagros, quien sufre de una parálisis cerebral - en un tuit que pronto fue repudiado por su agresividad y tono: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

El Jefe de Gabinete tomo distancia de los dichos del tuitero - cercano al presidente Javier Milei ya Santiago Caputo - y aseguró que le pareció "absolutamente fuera de lugar" lo sucedido: "Creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada”.